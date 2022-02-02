Солистка Go_A Екатерина Павленко устроила фотосессию в откровенном платье без белья

Певица поделилась эффектным снимком.

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко показала кадр с новой фотосессии.

На личной странице в Instagram исполнительница опубликовала снимок, который сделала фотограф Анастасия Савельева. На фото участница "Евровидения-2021" позировала в коридоре, одетая в откровенное черное платье с разрезами. Артистка не надела белье.

Екатерина Павленко / instagram.com/monokatee

Под фото Екатерина не оставила текст, а вот ее фаны оказались более многословными. В комментариях они написали ряд комплиментов.

Была cute, стала hot

Нереальная

Это невероятно красиво, сексуально, изысканно, провокативно

Просто невероятная

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