Солистка Go_A Екатерина Павленко в красном платье и корсете снялась для Vogue

Артистка рассказала, как изменилась ее жизнь после "Евровидения".

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая со своим коллективом принесла Украине пятое место на "Евровидении", стала украшением нового выпуска издания Vogue.

Исполнительница снялась в яркой фотосессии, во время которой примерила дизайнерские наряды от DZHUS, FINCH, Polina Veller. Фанаты увидят Екатерину в яркой красном платье с корсетом и на высоченной деревянной платформе, в элегантном черном платье и в оригинальной ажурной маске.

Юлия Вебер, Vogue.ua

В интервью Vogue Павленко рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в "Евровидении".

"Многое. Во-первых, изменилось отношение людей. Меня часто узнают на улице. Недавно я вышла из дома и поняла, что меня ждут школьники — они узнали в сторис, где я живу, и ждали меня утром на улице. Каждый раз удивляюсь таким сюрпризам и не могу к этому никак привыкнуть ..."- честно призналась Екатерина.

Юлия Вебер, Vogue.ua

Юлия Вебер, Vogue.ua

Кроме того рассказала исполнительница и о том, как родилась идея ее образа для "Евровидения", когда она выходила на сцену в зеленой шубе.

"В первом варианте песни были такие слова: "У нашого шума зеленая шуба". И когда мы начали разрабатывать образ, решила таким образом сделать отсылку к первому варианту песни. По сути, зеленая шуба — определенный символ весны. По сюжету нашей песни, бог леса Шум одевает эту шубу, чтобы люди пошли за ним. Сама шуба символизирует приход весны — ведь если весна приходит, шум выпускает зеленые листья. Мы долго думали, что сделать с одеждой, чтобы привлечь внимание, ведь выйти просто в красивом платье — это не наш вариант, поэтому вместе с художниками Константином Томильченко, Александром Братковским и Дмитрием Курята придумали эту прекрасную шубу", — объяснила Екатерина.

Associated Press

Напомним, на днях солистка Go_A призналась, что мама не поздравила ее с успехом на "Евровидении-2021". Зато мама звезды спросила, когда она вернется на работу в Березань.

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