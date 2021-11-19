Солистка Go_A ответила на упреки Иво Бобула, что она "никто, и зовут ее никак"

Екатерина Павленко поставила точку в этом конфликте.

В этом году благодаря песне Go_A "SHUM" весь мир увлекся украинским фольклором, но триумф группы на "Евровидении" разделили не все.

Так, Народный артист Украины Иво Бобул в программе ЖВЛ выразил критику в сторону солистки группы, Екатерины Павленко, сказав, что она "никто и зовут ее никак".

Сайт ТСН.ua попросил исполнительницу прокомментировать этот конфликт:

"Я считаю, что каждый имеет право на свое мнение, которое является результатом личного опыта.Я имею большое уважение к артистам, которые стояли на основе формирования музыкальной эстрады еще в молодой независимой Украине. На их песнях росли поколения, формировались мировоззрения, но не стоит упускать из виду то, что ценности слушателей меняются, и сейчас это происходит быстрее, чем когда-либо. Устаревшие стратегии больше не работают, и артистам нового поколения важно чувствовать, что именно нужно современному слушателю", — подчеркнула Екатерина.

Павленко отметила, что успех "Шума" на "Евровидении" не был случайным: за ним стояли годы сосредоточенной работы, творческих поисков и желания донести до людей несколько сокровенное, что связывает каждого украинца с нашими корнями.

"Несмотря на многослойный смысл текстов, зашифрованные культурные коды и отсылки к национальному наследию, именно эти слова, возложенные на музыку, были срезонированы не только с украинцами, но и с зарубежной публикой. Поехав летом в тур по Европе, мы с группой были просто ошеломлены тем, как уже с первой песни европейские поклонники начали нам подпевать, даже не понимая украинского языка. Глядя в глаза тех людей под сценой, я чувствовала особую духовную связь, каждый из этих людей был мне как близкий друг", — поделилась артистка.

Екатерина припомнила, как однажды после концерта к ней подошел парень из Мексики и начал читать Шевченко:

"Оказалось, что наша песня вдохновила его узнать больше об украинской культуре, и сейчас он учится на украинской филологии в Польше. Это так умиляет, наблюдать, как люди приезжают к нам на концерты с других континентов, держат в руках украинский флаг и отдают нам свою безумную любовь. После таких случаев понимаешь, что наша музыка действительно нужна людям", — сказала Екатерина.

Напомним, что песня SHUM заняла второе место на "Евровидении" по результатам зрительского голосования. Это была первая украиноязычная песня, которая попала сразу в несколько чартов Billboard и была в топ-10 самых популярных песен в чартах Spotify, iTunes и Shazam в течение месяца. На YouTube количество просмотров "SHUM" достигло более 22 миллионов.

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