Солистка Go_A потроллила Иво Бобула после их громкого скандала: "Наконец-то помирились"

Лидер украинской группы Go_A Екатерина Павленко потроллила певца Иво Бобула, с которым у нее был громкий скандал.

Артистка в Twitter опубликовала фотографию с американским музыкантом и фронтменом рок-группы Элисом Купером. Под фотографией Павленко в шутку отметила, что пришло то время, что они наконец-то помирились с народным артистом Иво Бобулом. Таким образом, исполнительница заметила сходство украинского певца с американским.

"Наконец-то помирились с Иво Бобулом", — пошутила Екатерина Павленко.

Элис Купер и Екатерина Павленко / Фото: из соцсетей

Напомним, громкий скандал между Иво Бобулом и Екатериной Павленко возник в 2021 году. Тогда певец резко высказался о солистке Go_A и заявил, что "она никто и зовут ее никак".

Иво Бобул / Фото: скриншот с видео

Тем временем Екатерина не стала устраивать публичные разборки. Артистка отметила, что уважает мнение знаменитостей, которые формировали музыкальную эстраду в начале независимости Украины. Однако певица подчеркнула, что шоу-бизнес меняется и творчество тоже. Следовательно, артисты нового поколения создают те композиции, которые могут существенно отличаться от давно известных хитов.

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