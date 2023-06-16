Солистка Go_A появилась полностью обнаженной в новом мистическом клипе группы о русалках

Колектив выпустил клип на новую композицию "Rusalochki".
Известная украинская электро-фолк-группа Go_A во главе с фронтвумен Екатериной Павленко порадовала поклонников музыкальной новинкой.
Так, коллектив представил новую драйвовую композицию Rusalochki, а также представил мистический клип к ней. В видео Павленко примеряла несколько образов – сначала смелое платье с экстремальным разрезом, затем ярко-красную накидку с капюшоном. А в конце видео Павленко снялась обнаженной.
Трек Rusalochki стал второй песней Go_A, которую они выпустили с начала полномасштабного российского вторжения. Как рассказала Екатерина, на написание этой песни ее вдохновила фольклорная экспедиция, в которой певица участвовала несколько лет назад.
"В фольклорной экспедиции Екатерина познакомилась с группой бабушек, которых переселили из своих домов в Чернобыльской зоне из-за катастрофы на электростанции. Те бабушки показали Кате магический ритуал провождения русалок в лес. Этот опыт очень вдохновил Екатерину, и однажды она написала "Rusalochki". Эта песня о том, как найти себя в мире, где человек навсегда потерял дом. История о попытке оставить прошлое позади и попытке жить в новой реальности", – говорится в описании под видео.
Клип снимали в Киеве во время ракетных обстрелов. Пока группа работала на съемочной площадке, со всех сторон доносились звуки тревоги и взрывы. Бабушки на видео – хранительницы украинского фольклора из ансамбля "Берегиня", которые в 2022 году находились под российской оккупацией на севере Украины. Несмотря на огромную опасность и долгий путь, эти бабушки с радостью приехали и приняли участие в съемках.
Напомним, что в грандфинале "Евровидения-2023" группа Go_A выступила с фрагментом своего трека SHUM, пока на сцене появлялись участники конкурса. Как известно, в 2021 году Go_A представлял Украину на конкурсе и занял тогда пятое место.
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