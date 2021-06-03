Солистка Go_A призналась, что мама не поздравила ее с успехом на "Евровидении-2021"

Также Екатерина поделилась, за кого болела на конкурсе.

Фронтвумен украинской группы Go_A, которая заняла 5-е место на "Евровидении-2021", Екатерина Павленко призналась, что мама не поздравила ее с успехом.

Так, в программе Янины Соколовой "Рандеву" артистка поделилась, как ее встречали по прилету в Украину. Звезд приехал поздравить мэр Березани, жители города, но мама не пришла.

"Мэр города Березань даже приехал меня встречать в аэропорт. Березанская община, с флагами, в венках, с песнями. Было очень приятно... Ну я созванивалась с мамой, но мы на эту тему не говорили. Мне кажется, она не осознает этого... Она меня спросила, когда я возвращаюсь на работу в Березань", — ошеломила Катя.

Кроме того, Екатерина призналась, за кого болела на "Евровидении-2021". Так, фаворитом певицы стал представитель Швейцарии. С Gjon's Tears она до сих пор общается в Сети.

"За Италию тоже болела, просто к Швейцарии у меня особое отношение к участнику. Я пересмотрела все видео, которые есть на YouTube с ним. Вот он вышел от нашей гримерки, а у нас болело лицо, потому что мы постоянно улыбались и эту улыбку нельзя было убрать с лица. От него такая положительная энергетика, он хороший, классный", — поделилась исполнительница.

Напомним, ранее солистка Go_A шокировала рассказом, как родной дядя выгнал их с мамой из дома. У Екатерины Павленко было непростое детство.

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