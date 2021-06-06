Солистка Go_A вспомнила, как учила итальянца Дамиано Давида петь "ШУМ"

Видео облетело Сеть.

Фронтвумен украинской группы Go_A, который занял 5-е место на "Евровидении-2021", Екатерина Павленко рассказала о дружбе с группой-победителем Måneskin.

В программе "Світське життя" исполнительница вспомнила, что все началось с того, когда коллектив увидел, как Дамиано Давид вместе с коллегами опубликовал сториз в Instagram ролик. В видео музыканты танцевали и пытались подпевать песню "ШУМ".

"А потом уже, когда мы встретились в финале, то они пришли к нам в гримерку и попросили меня, чтобы я научила их петь на украинском языке. Они сказали: "Мы не можем больше терпеть, нам очень нравится эта песня, мы хотим подпевать, но у нас не получается", — поделилась исполнительница.

К слову, видео сразу облетело Сеть.

Прокомментировала Катя и свою болезнь в Роттердаме. Так, перед второй репетицией номера певице стало плохо. Артистка сдала тест на коронавирус, который, к счастью, оказался отрицательным. Павленко призналась, что и сама подозревала, что это может быть COVID-19.

"Было очень страшно, потому что мы очень долго к этому готовились. Я в сентябре уже болела коронавирусом и симптомы были очень похожи, поэтому я очень испугалась и было очень страшно поверить в то, что эта история может так вот закончиться. Но когда пришел отрицательный тест, я просто там прыгала на кровати и даже забыла что мне плохо", — вспомнила звезда.

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Также Екатерина рассказала, что сразу по приезду в Украину группа не отпраздновал успех на песенном конкурсе.

"На следующей неделе мы планируем все же выехать на природу, потому что мы очень любим отдыхать на природе. Ну, "Евровидение"- это не только три дня, а это целый год и там есть целая тусовка еврофанов, которые очень сильно полюбили. Меня там уже почти женили с вокалистом итальянской группы. То, что мы похожи с ним как брат и сестра, даже я это сейчас вижу, когда нас рисуют. Но у него есть девушка, поэтому я не буду влезать в эти отношения ", — поделилась звезда.

Правда ли, что между Екатериной Павленко и победителем Евровидения завязался роман

Напомним, ранее солистка Go_А прокомментировала слухи о романе с фронтменом Måneskin. После конкурса фаны начали приписывать романтические отношения Екатерине Павленко и Дамиано Давиду.

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