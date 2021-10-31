Солистка Go_A заявила, что они из Måneskin не выпустят анонсированный трек и назвала причину

Музыканты надеются, что позже им удастся реализовать эту идею.

Не так давно итальянская группа-победитель "Евровидения-2021" Måneskin и украинский коллектив Go_A порадовали новостью, что записали дуэтную песню.

Тогда Екатерина Павленко поделилась, что трек уже готов и ждет согласования звукозаписывающих компаний. Впрочем, в программе "Світське життя" исполнительница расстроила, заявив, что композиция не увидит свет.

"Давайте я прямо сейчас скажу, что ее не будет и мы навсегда закроем этот вопрос. Мы не смогли решить юридические вопросы, касающиеся лейбла и вообще менеджмента, потому, как идея она есть, но увидим, что будет дальше. Пока группа не готова к сотрудничеству из-за определенных юридических нюансов", – пояснила она.

Екатерина Павленко и Дамиано Давид / instagram.com/eurovision.ua

Впрочем, музыканты надеются, что позже им удастся реализовать эту идею.

"На самом деле, европейский музыкальный рынок работает немного по-другому, чем в Украине, там даже вопрос не в монетизации, а вообще вопрос сотрудничества. Возможно, в будущем, когда интерес к ним спадет и когда у них появится больше свободного времени, мы сможем реализовать эту песню", – добавила она.

Не так давно Катя уехала в Италию. Звезда поделилась, что летала за границу не работать, а отдыхать. Певица решила перезагрузиться, поскольку два года не была в отпуске.

instagram.com/monokatee

"Я предупредила всех, что меня эти дни просто не существует в этом мире. Я сказала: "Представьте, что меня нет". Я очень классно отдохнула, это был активный отдых, мы проехали все побережье, были на вилле в Равелло, там где снимался фильм "Тенет". Были в Позитано и возле знаменитой арки Фьордо-ди-Фуроре. Нам повезло, был дождь и было очень мало людей", – рассказала Павленко.

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