Солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака

Артистке было 39 лет.

Участница популярной британской женской группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла в возрасте 39 лет.

Жизнь исполнительницы забрал рак груди. Трагическое известие сообщила мать артистки Мэри у себя в соцсетях.

"С разбитым сердцем делюсь сегодня новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, умерла. Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и с каким упорством она боролась с этим недугом, начиная с того момента, как ей поставили диагноз и до своего последнего дня. Она тихо ушла сегодня утром", — написала женщина.

Она сопроводила пост черно-белой фотографией дочери.

Отметим, что о своем диагнозе Сара Хардинг узнала в августе прошлого года. Из-за пандемии визит к врачу она откладывала. В начале этого года врачи сказали Гардинг, что до следующего Рождества она не доживет.

Напомним, что многим Сара Хардинг известна как участница поп-группы Girls Aloud. Коллектив прославился своими хитами, среди них Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump и Call The Shots.

