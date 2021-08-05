Солистка группы Go_A очаровала зрелищным отдыхом на Западе Украины

Артистка находится в отпуске в Яремче.

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко, которая недавно рассказала о дуэтной песне с Måneskin, поделилась снимками с отдыха.

Екатерина Павленко / instagram.com/monokatee

Сейчас звезда находится в отпуске на Западе Украины. Там исполнительница устраивает себе разнообразные экскурсии и любуется удивительными пейзажами.

Екатерина Павленко / instagram.com/monokatee

На свою Іnstagram-страницу 32-летняя певица добавила фото, на котором стоит в позе дерева на камнях возле водопада Пробий.

Судя по фотографиям, артистка предпочитает активный отдых, в основном пешие прогулки. Это подтверждает ее лук. Звезда одета просто и удобно, но со вкусом. На ней черные широкие штаны, футболка, рюкзак и кроссовки. Дополняет образ бандана на голове.

Екатерина Павленко / instagram.com/monokatee

"Время чувствовать", — подписала пост артистка.

Напомним, недавно Екатерина Павленко рассекретила, насколько увеличились гонорары группы Go_A после участия в конкурсе. Исполнительница отметила, что денег платят значительно больше, а еще условия работы улучшились.

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