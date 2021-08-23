Солистка группы Go_A откровенно позировала в купальнике на надувной косатке

Исполнительница продемонстрировала стройную фигуру.

Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A, которая недавно одержала победу сразу в двух номинациях престижного конкурса, Екатерина Павленко поделилась пикантным снимком.

Исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала новый кадр, на котором она откровенно позирует в черном купальнике на надувной косатке. Ранее Екатерина не делилась подобными фотографиями со своими фанатами. Однако, у исполнительницы стройная фигура. У нее подтянутый пресс, красивые ключицы и хрупкие руки.

Екатерина Павленко в купальнике / instagram.com/monokatee

"Я и Анджела", — с юмором подписала пост знаменитость.

Поклонники оценили и фигуру Кати, и Анджелы. Однако, некоторые написали, что фото без надувной касатки было бы значительно лучшим:

Анджела супер, но ее затмевает свет звезды.

Мне больше нравишься ты!

Сейчас все фанаты хотят быть на месте Анджелы.

Напомним, недавно Екатерина Павленко также поделилась снимками с отдыха. Тогда же звезда находилась в отпуске на Западе Украины. Там исполнительница устраивала себе разнообразные экскурсии и любовалась удивительными пейзажами.

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