Солистка группы Go_A откровенно позировала в купальнике на надувной косатке

Исполнительница продемонстрировала стройную фигуру.
Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A, которая недавно одержала победу сразу в двух номинациях престижного конкурса, Екатерина Павленко поделилась пикантным снимком.
Исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала новый кадр, на котором она откровенно позирует в черном купальнике на надувной косатке. Ранее Екатерина не делилась подобными фотографиями со своими фанатами. Однако, у исполнительницы стройная фигура. У нее подтянутый пресс, красивые ключицы и хрупкие руки.
"Я и Анджела", — с юмором подписала пост знаменитость.
Поклонники оценили и фигуру Кати, и Анджелы. Однако, некоторые написали, что фото без надувной касатки было бы значительно лучшим:
- Анджела супер, но ее затмевает свет звезды.
- Мне больше нравишься ты!
- Сейчас все фанаты хотят быть на месте Анджелы.
Напомним, недавно Екатерина Павленко также поделилась снимками с отдыха. Тогда же звезда находилась в отпуске на Западе Украины. Там исполнительница устраивала себе разнообразные экскурсии и любовалась удивительными пейзажами.