Солистка группы Go_A откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации

Также Екатерина призналась, какие мужчины ей нравятся.

Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A Екатерина Павленко, которая недавно поделилась, как отметила свое 33-летие, рассказала о своей сексуальной ориентации.

О личной жизни артистки много сплетничают. В частности, некоторые считают, что она нетрадиционной сексуальной ориентации. Екатерина прокомментировала эти слухи в интервью Слава +. Как говорит Катя, отношений с женщинами у нее никогда не было.

Солистка группы Go_A / instagram.com/monokatee

"Ко мне еще с детства проявляют интерес женщины. К отношениям никогда не доходило, но к каким-то разговорам — да. Не знаю, как на это реагировать... нейтрально", — прокомментировала исполнительница.

Кроме этого, Катя также рассказала, какие мужчины ей нравятся. Артистка говорит, что должна быть уверенной в партнере. Екатерине нужно, чтобы избранник понимал ее.

"Все мои отношения начинались с дружбы, с каких-то глубоких разговоров. Общие интересы, увлечения, музыка, а потом уже чувства", — рассказала артистка.

Напомним, недавно экс-жена Илона Маска намекнула на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Также звезда рассказала, что хочет колонизировать спутник Юпитера.

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