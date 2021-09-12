Солистка группы Go_A поделилась, как отметила свое 33-летие

Звезда получила немало поздравительных открыток от фанатов.

Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A Екатерина Павленко, которая недавно откровенно позировала в купальнике на надувной косатке, в августе отпраздновала свое 33-летие.

В программе "Світське життя" Екатерина призналась, что решила провести этот день дома. Шумных вечеринок она не устраивала, а только читала разные поздравления. Поскольку певица уже давно не употребляет алкоголь, то она организовала себе чайную церемонию на балконе.

"Я получила много поздравительных открыток от фанатов со всего мира. Я сидела дома с котом и перечитывала их. Ну и выпила немного чая", — рассказала Екатерина.

Также звезду поздравил и народный хор ветеранов, руководительницей которого она является. Они ей прислали на день рождения разные милые видео.

хор ветеранов / http://svitske.1plus1.ua/

"Я это все пересмотрела, поплакала, погрустила", — рассказала артистка.

Напомним, недавно Екатерина Павленко отдыхала в Яремче. Там исполнительница устраивала себе разнообразные экскурсии и любовалась удивительными пейзажами.

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