Солистка группы Go_A с дорожным конусом на голове запустила новый танцевальный челлендж

Солистка группы Go_A с дорожным конусом на голове запустила новый танцевальный челлендж

Певица показала несколько забавных движений под свой "еврохит".

Етнофольк группа Go_A, которая недавно поделилася акустической версии трека "ШУМ", решила захватить все просторы Интернета и добралась к популярному TikTok.

Музыканты зарегистрировались в Сети и добавили свое первое видео, которое за сутки набрало полмиллиона просмотров. Так, в ролике фронтвумен группы Екатерина Павленко объявила о старте нового танцевального челленджа на свой хит. Главным условием певица назвала движения под песню "ШУМ" с дорожным конусом на голове.

Стоит отметить, что видео группы стало набирать популярность, и вероятно скоро фаны будут активно распространять ролик на котором будут танцевать под популярный трек "ШУМ".

Напомним, недавно композиция "ШУМ" вошла в топ-50 популярных треков в Соединенных Штатах.

А еще раньше, в конце мая, песня Go_A заняла первое место в рейтинге мировых трендов Spotify.

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