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Солистка группы Go_A в купальнике похвасталась аппетитным бюстом

Солистка группы Go_A в купальнике похвасталась аппетитным бюстом

Екатерина Павленко в Италии / instagram.com/monokatee

Артистка захватила новым снимком.

Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A Екатерина Павленко недавно отправилась в долгожданный отпуск в Италию.

Екатерина Павленко в Италии / © instagram.com/monokatee
Екатерина Павленко в Италии / instagram.com/monokatee

Оттуда артистка делится различными фотографиями. Она показывает, как изучает итальянские улицы и любуется невероятными пейзажами. Также Катя радует своих фанатов и пикантными фото.

Знаменитость опубликовала фотографию, на которой позировала в черном сплошном купальнике. Пляжный наряд удачно подчеркнул аппетитные формы звезды, в частности, бюст.

Екатерина Павленко / © instagram.com/monokatee
Екатерина Павленко / instagram.com/monokatee

"Время для того, чтобы затеряться в море", — поэтически подписала фото звезда.

Пользователи не только полюбовались Екатериной, но и решили присоединиться к дискуссии.

  • Иногда, чтобы найти себя, надо сначала потеряться!
  • Выключаем Сеть — ничего прекраснее мы не увидим
  • Зато ты заблудилась в моем сердце!

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