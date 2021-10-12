Солистка группы Go_A в купальнике похвасталась аппетитным бюстом

Артистка захватила новым снимком.

Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A Екатерина Павленко недавно отправилась в долгожданный отпуск в Италию.

Екатерина Павленко в Италии / instagram.com/monokatee

Оттуда артистка делится различными фотографиями. Она показывает, как изучает итальянские улицы и любуется невероятными пейзажами. Также Катя радует своих фанатов и пикантными фото.

Знаменитость опубликовала фотографию, на которой позировала в черном сплошном купальнике. Пляжный наряд удачно подчеркнул аппетитные формы звезды, в частности, бюст.

Екатерина Павленко / instagram.com/monokatee

"Время для того, чтобы затеряться в море", — поэтически подписала фото звезда.

Пользователи не только полюбовались Екатериной, но и решили присоединиться к дискуссии.

Иногда, чтобы найти себя, надо сначала потеряться!

Выключаем Сеть — ничего прекраснее мы не увидим

Зато ты заблудилась в моем сердце!

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку