Солистка группы Go_A в купальнике похвасталась аппетитным бюстом

Артистка захватила новым снимком.
Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A Екатерина Павленко недавно отправилась в долгожданный отпуск в Италию.
Оттуда артистка делится различными фотографиями. Она показывает, как изучает итальянские улицы и любуется невероятными пейзажами. Также Катя радует своих фанатов и пикантными фото.
Знаменитость опубликовала фотографию, на которой позировала в черном сплошном купальнике. Пляжный наряд удачно подчеркнул аппетитные формы звезды, в частности, бюст.
"Время для того, чтобы затеряться в море", — поэтически подписала фото звезда.
Пользователи не только полюбовались Екатериной, но и решили присоединиться к дискуссии.
- Иногда, чтобы найти себя, надо сначала потеряться!
- Выключаем Сеть — ничего прекраснее мы не увидим
- Зато ты заблудилась в моем сердце!
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