Солистка группы Go_A в купальнике похвасталась стройной фигурой

Артистка показала, как отдыхает в Италии.

Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A Екатерина Павленко не часто радует своих поклонников откровенными фотографиями.

Однако, на этот раз она решила показать, что у нее действительно стройная фигура. Звезда отправилась в Италию. Оттуда артистка поделилась яркой фотографией. На снимке Екатерина предстает в черном купальнике. Пляжный наряд прекрасно подчеркнуло стройную фигуру певицы.

Екатерина Павленко на отдыхе в Италии / instagram.com/monokatee

"Самое время для чего-то особенно", — поделилась своими мыслями звезда.

Екатерина Павленко на отдыхе в Италии / instagram.com/monokatee

К слову, Екатерина наконец-то отправилась в долгожданный отпуск. Холодной осенью знаменитость решила погреться на теплом солнышке. Поэтому она отправилась в Италию, где любуется красивыми пейзажами и гуляет историческими улицами.

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