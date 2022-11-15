Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впервые прокомментировала новые отношения

Тренер "Голоса страны-12" Александра Зарицкая впервые прокомментировала свои новые отношения с начинающим музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко.

В эксклюзивном интервью сайту ТСН.ua певица призналась, что хочет покидать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Впрочем, иногда звезде все же хочется поделиться радостью с поклонниками.

"Я из тех зануд, которые не любят особо рассказывать о личной жизни. Конечно, я живой человек, достаточно эмоциональный. Иногда, в моменты счастья, мне хочется запостить красивое фото или смонтировать общий ТікТок", — рассказала Александра.

Александра Зарицкая с парнем

Солистка группы KAZKA отметила, что пока не готова открывать подробности отношений, но в будущем думает о том, чтобы больше рассказывать о себе.

"В отношениях я выбираю конфиденциальность и тишину, чтобы сохранить эту личную тайну только для нас двоих. Поэтому пока никаких подробностей. Но я не зарекаюсь! Возможно, скоро захочу рассказать больше", — сказала Зарицкая.

В полном интервью Александре Зарицкой для сайта ТСН.ua певица также вспомнила о начале войны и призналась, сожалеет ли об участии группы в Sziget Festival.

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