Солистка группы KAZKA призналась, что мешает ее похудению и раскрыла, как поддерживает себя в форме

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая откровенно рассказала о своем пути к идеальному телу, признавшись, что уже три года регулярно занимается в спортзале.

Артистка поделилась, что начинает утро со спорта почти ежедневно. Более того, тренировки для исполнительницы не являются нежелательным наказанием, наоборот — артистка обожает выполнять упражнения, особенно в выходные.

«На семь утра тренировка, а уже в восемь уезжаю по делам. Особенно люблю приходить в зал, когда у меня выходной», — рассказала Зарицкая в шоу «День со звездой».

По словам певицы, спорт для нее — это способ освобождения от негативной энергии. Однако главная причина, почему она не достигла желаемых результатов, — любовь к вкусной еде.

«Если бы я правильно ела, то уже давно бы похудела так, как мечтаю. Но очень люблю вкусности. Я не считаю калории, это, пожалуй, моя главная проблема. Зато смотрю, сколько их трачу. Если за одну тренировку сжигаю 700-800 калорий — могу себе позволить что-то вкусное», — призналась артистка.

Александра Зарицкая / © пресс-служба группы KAZKA

Зарицкая вспомнила, что когда-то избавлялась от лишнего веса без спорта, но тогда результат ей не понравился. Сейчас звезда планирует подкорректировать фигуру, в частности уменьшить объемы рук, ног и живота. Она считает, что общество до сих пор не избавилось от устаревших стандартов красоты «90-60-90», и замечает, как после волны бодипозитива новый тренд диктуют инъекции и другие препараты для похудения.

«Кажется, хайп на бодипозитив уже прошел, теперь все снова гонятся за худобой, только уже не естественным путем», — подытожила Саша Зарицкая.

