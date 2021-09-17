Солистка группы KAZKA Зарицкая рассекретила новые отношения с бойфрендом

Избранник звезды не из сферы шоу-бизнеса.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно шокировала шпагатом и колесом в прямом эфире "Танцев со звездами", впервые рассказала о новых отношениях.

Звезда в программе "Зірковий шлях" призналась, что снова влюблена. Она встречается со своим бойфрендом. Однако, больше подробностей звезда пока не рассекречивает. Александра только говорит, что он не из сферы шоу-бизнеса.

Солистка группы KAZKA / instagram.com/kazka.band

"Я сейчас встречаюсь с парнем. Он не из шоу-бизнеса. У меня такой мечтательное и влюбленное настроение. Поэтому, кто знает, что будет", — поделилась артистка.

Отметим, во втором прямом эфире шоу "Танцы со звездами" Александра Зарицкая рассказала, что из-за комплексов из-за лишнего веса у нее не было серьезных отношений.

Впрочем, в 22 года будущая артистка была безумно влюблена в своего лучшего друга. Саша представляла свадьбу с ним, общих детей, но он откровенно сказал, что не любит Зарицкую.

Напомним, бывший возлюбленный Александры обратился к ней в прямом эфире. Парень заявил, что сожалеет, что не смог сохранить те отношения.

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