Солистка группы KAZKA заявила, что она квир и прокомментировала каминг-аут MELOVIN

Александра Зарицкая подумала о нетрадиционной сексуальной ориентации.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сделала откровенное признание о своей сексуальной ориентации.

Так, исполнительница считает себя квиром— человеком, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности. Об этом артистка сообщила в программе "Світське життя".

"Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди — люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо", — сообщила звезда.

Артистка также прокомментировала каминг-аут MELOVIN. С Костей Бочаровым звезда давно дружит, поэтому о его ориентации знала гораздо раньше, чем певец объявил публике.

"Конечно, я знала об этом, его бисексуальности, и я знала, что он сделает такой шаг. Я помню, он думал, как это сделать. И именно без слов, как мы все видели. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать родителям, никому. MELOVIN — очень смелый человек. Чем больше таких смелых людей, тем быстрее мы покажем, что это нормально", — рассказала Зарицкая.

Певица добавила, что признаваться в нетрадиционной ориентации — дело каждого, впрочем, она за то, чтобы звезды были искренними со своими фанатами.

Заметим, после каминг-аута MELOVIN прокомментировал свое откровение. Исполнитель снова заговорил о своем поступке и повторил то, что он бисексуал.

Напомним, не так давно фронтвумен группы KAZKA призналась, что долгое время страдала от буллинга. Артистка поделилась, как реагировала на оскорбления.

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