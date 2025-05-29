Солистка группы "Крихітка" призналась, чем зарабатывает деньги во время войны

Саша Кольцова / © YouTube-канал Марічка

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Украинский продюсер, вокалистка группы "Крихітка" Саша Кольцова, которая ранее рассекретила свой роман, откровенно рассказала, как сейчас зарабатывает на жизнь.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артистка рассказала, что сейчас совмещает музыкальную деятельность с проектной и креативной работой. По словам Кольцовой, ее доход состоит из нескольких источников: это стриминговые платформы, авторские отчисления и отдельные гонорарные проекты. В частности, иногда она получает интересные задания благодаря своему опыту в сфере рекламы. Впрочем, признается, что на самом деле имеет небольшую зарплату.

Саша Кольцова

"Я чувствую себя маленьким креативным агентством. У меня есть роялти, стриминги, музыка "Крихітки". И это, конечно, не зарплата топ-менеджера в Украине пока что, но сейчас развиваюсь в этом направлении. Иногда делаю какие-то гонорарные проекты. Например, вчера у меня было на три часа очень странной работы - придумывала названия для ОО. Конечно, по рынку это 500 долларов, но я делала это друзьям. То есть, у меня есть этот бэкграунд рекламный, и я время от времени оставляю себе хвосты какие-то, которые мне что-то подбрасывают", – поделилась звезда.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх

Напомним, ранее Саша Кольцова раскритиковала русскоязычных. К слову, сама артистка родом из РФ, однако украинскую выучила уже давно.