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Солистка группы "Крихітка" призналась, чем зарабатывает деньги во время войны
Артистка имеет несколько источников дохода.
Украинский продюсер, вокалистка группы "Крихітка" Саша Кольцова, которая ранее рассекретила свой роман, откровенно рассказала, как сейчас зарабатывает на жизнь.
В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артистка рассказала, что сейчас совмещает музыкальную деятельность с проектной и креативной работой. По словам Кольцовой, ее доход состоит из нескольких источников: это стриминговые платформы, авторские отчисления и отдельные гонорарные проекты. В частности, иногда она получает интересные задания благодаря своему опыту в сфере рекламы. Впрочем, признается, что на самом деле имеет небольшую зарплату.
"Я чувствую себя маленьким креативным агентством. У меня есть роялти, стриминги, музыка "Крихітки". И это, конечно, не зарплата топ-менеджера в Украине пока что, но сейчас развиваюсь в этом направлении. Иногда делаю какие-то гонорарные проекты. Например, вчера у меня было на три часа очень странной работы - придумывала названия для ОО. Конечно, по рынку это 500 долларов, но я делала это друзьям. То есть, у меня есть этот бэкграунд рекламный, и я время от времени оставляю себе хвосты какие-то, которые мне что-то подбрасывают", – поделилась звезда.
▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх
Напомним, ранее Саша Кольцова раскритиковала русскоязычных. К слову, сама артистка родом из РФ, однако украинскую выучила уже давно.