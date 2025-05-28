Солистка группы "Крихітка" рассекретила свой роман и шокировала, как порвала с бывшим из-за измены

Саша Кольцова

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Украинский продюсер, вокалистка группы "Крихітка" Саша Кольцова впервые за долгое время поделилась подробностями о личной жизни.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко звезда рассекретила, что сейчас ее сердце занято. В то же время Кольцова объяснила, что обычно избегает этих тем, ведь считает это не ко времени как для публичных людей. Артистка объяснила, что на фоне большого количества разводов во время войны хвастаться своей семейной жизнью считает неуместным. Но все же она проливает свет на любовь в своих песнях.

"Я сейчас в отношениях, это иногда сложно назвать любовью, но мы стараемся, как все стараются. Я не романтизирую, мы взрослые, мы стараемся. Моя работа - превращать это все в песни. Во время войны о личной жизни вообще не стоит говорить, в частности публичным людям, мне кажется. Потому что много семей не вместе. У меня развелось куча друзей, очень крепкие браки. И мне кажется, рассказывать о личной жизни не имеет смысла, потому что сегодня она у тебя есть, а завтра у тебя ее нет. А мне было всегда трудно из-за характера и своих особенностей строить отношения. Просто тяжело пускать других людей в свою жизнь, адаптироваться, находить общие вещи", – рассказала Саша.

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Саша Кольцова / © YouTube-канал Марічка

Кроме того, исполнительница поделилась болезненным опытом, который произошел с ней в юности. В частности, как попрощалась с бывшим из-за его измены: "Такая история была более 20 лет назад, пожалуй. Это был курортный роман. Я зарегистрировала для него е-mail, и потом на него зашла и увидела его письмо к его девушке бывшей. И он писал, что очень любит ее и не может дождаться, когда они будут вместе. Он был со мной. В 19 это прям травма. Месяца на два. Я ему сказала сразу. Я очень прямая. Я очень не люблю всех этих интриг и так далее".

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КОЛЬЦОВА: "Не виходьте ЗАМІЖ ДО 30"! Як ПОЛЮБИТИ КОЛИШНІХ і не втратити нинішніх

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