Солистка KAZKA Александра Зарицкая без макияжа утром похвасталась своими формами в облегающем топе

Артистка поделилась утренним селфи.
Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая, порадовала поклонников снимками из повседневной жизни.
Так, артистка на своей странице в Instagram опубликовала пикантные кадры из собственной ванной комнаты. Звезда сфотографировалась утром в зеркале и показала себя без капли косметики и фильтров после того, как только проснулась. К слову, на изображении Зарицкая с хвостиком на голове предстает в черном топе, подчеркивающем ее соблазнительные формы, и голубых пижамных брюках. На шее у певицы одето белое колье.
Вероятно утро для артистки не было бодрым. Александра с истощенным видом пожаловалась на свой режим сна. По ее словам, она очень поздно ложится спать именно тогда, когда ей уже необходимо просыпаться.
"Будильник, остановись. Вставать рано, а я только спать ложусь", - написала на снимке знаменитость.
Напомним, недавно украинская телеведущая Леся Никитюк также восхитила поклонников дерзкими кадрами. Так, для черно-белого фотосета звезда надела куртку-косуху на обнаженное тело.
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