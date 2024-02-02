Солистка KAZKA Александра Зарицкая без макияжа утром похвасталась своими формами в облегающем топе

Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая, порадовала поклонников снимками из повседневной жизни.

Так, артистка на своей странице в Instagram опубликовала пикантные кадры из собственной ванной комнаты. Звезда сфотографировалась утром в зеркале и показала себя без капли косметики и фильтров после того, как только проснулась. К слову, на изображении Зарицкая с хвостиком на голове предстает в черном топе, подчеркивающем ее соблазнительные формы, и голубых пижамных брюках. На шее у певицы одето белое колье.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

Вероятно утро для артистки не было бодрым. Александра с истощенным видом пожаловалась на свой режим сна. По ее словам, она очень поздно ложится спать именно тогда, когда ей уже необходимо просыпаться.

"Будильник, остановись. Вставать рано, а я только спать ложусь", - написала на снимке знаменитость.

Напомним, недавно украинская телеведущая Леся Никитюк также восхитила поклонников дерзкими кадрами. Так, для черно-белого фотосета звезда надела куртку-косуху на обнаженное тело.

Читайте также: