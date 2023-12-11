Солистка KAZKA Александра Зарицкая на романтических фото показала нежные поцелуи с женихом

Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая крайне редко делится фото со своим женихом, музыкантом и motion-дизайнером Павлом Тараненко.

Однако в этот раз артистка сделала исключение. В Instagram-stories исполнительница опубликовала романтические кадры со своим избранником.

К слову, пара устроила импровизированный фотосет в заснеженном Киеве. На первом фото Саша нежно целовала жениха в щечку. Между тем, Павел мило улыбался на камеру.

Александра Зарицкая и Павел Тараненко / Фото: instagram.com/kazka.band

Уже на другом снимке влюбленные подарили друг другу страстный поцелуй. Кадры Зарицкая не стала подписывать. Артистка только оставила смайлик в виде белого сердечка.

Александра Зарицкая и Павел Тараненко / Фото: instagram.com/kazka.band

Отметим, об отношениях Александры Зарицкой и Павла Тараненко стало известно в сентябре 2022 года. Уже в мае этого года влюбленные объявили, что помолвлены. Пара планирует жениться в июне 2024 года.

Напомним, недавно редкое фото со своим возлюбленным опубликовала певица Слава Каминская. Исполнительница показалась в объятиях бойфренда и поздравила его с важным праздником.

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