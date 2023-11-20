Солистка KAZKA Александра Зарицкая откровенно призналась, сколько тратит денег в месяц

Солистка группы KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая, которая недавно похвасталась новым тату на пол спины, назвала сумму, которую они вместе с избранником тратят на проживание ежемесячно.

Так, певица рассказала, что не тратит много денег на собственные прихоти, поскольку считает, что важнее сегодня благотворительные сборы средств.

"Я стараюсь очень экономить. Меня это очень раздражает, особенно когда нужны средства для армии, а тратятся большие деньги на то, на что можно было не тратить", - объяснила звезда в интервью Люкс ФМ.

Александра добавила, что на самом деле большинство вещей ей делают бесплатно за рекламу.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

"Я не трачу много денег на себя. Точнее почти не трачу. Только на бензин, еду. А одежда, все процедуры и все остальное мне достается по бартеру", - рассказала певица.

Также Зарицкая рассекретила, сколько они вместе с женихом тратят на проживание в загородном доме ежемесячно. Так, после долгих раздумий знаменитость назвала сумму в 40 тысяч гривен.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

"Берем коммунальные услуги. У нас весь дом электрический. Летом это где-то две тысячи гривен, зимой – около шести, потому что пол и эта вся история. На еду мы тратим много. Вы знаете, мужчины любят есть каждые два часа. Тратим на собак. Я очень люблю цветы. Не тратится много. Тысяч сорок на всю семью", - подсчитала артистка.

Напомним, недавно хореограф Илона Гвоздева призналась, сколько заплатила за увеличение груди. По словам звезды, ей очень долго пришлось копить на мечту.

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