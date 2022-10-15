Солистка KAZKA Александра Зарицкая поделилась нежным фото со своим парнем в постели

Артистка показала, как провела уик-энд с бойфрендом в Карпатах.

Солистка группы KAZKA, тренер команды "Второго шанса" на вокальном проекте "Голос країни" Александра Зарицкая устроила себе короткий отпуск.

Вместе с бойфрендом, начинающим музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко Зарицкая отправилась в Карпаты.

Атмосферные фото и видео с поездки на запад Украины артистка запостила на своей странице в Instagram. В частности Саша показала фото номера, где влюбленные отдыхали, а также живописные пейзажи Карпат. "Фото, которые греют мне душу. Оставлю их здесь… Карпаты – это любовь", — написала под кадрами Зарицкая.

Фото: instagram.com/kazka.band

Фото: instagram.com/kazka.band

Фото: instagram.com/kazka.band

Фото: instagram.com/kazka.band

В свою очередь, поклонники порадовались за Александру, что она так романтично провела время вместе со своим любимым: "Как красиво, очень рада за вас", "вы такие милые", "счастья вам, любви!".

Напомним, что впервые Александра Зарицкая рассекретила своего бойфренда Павла Тараненко месяц назад. В своем TikTok солистка KAZKA обнародовала видео, в котором присутствуют общие кадры с возлюбленным знаменитости.

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