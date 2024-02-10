Солистка KAZKA Александра Зарицкая показалась с женихом и восхитила романтическим фото

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая восхитила кадрами со своим женихом, музыкантом и motion-дизайнером Павлом Тараненко.

Так, артистка в черном берете с укладкой сделала совместное селфи с возлюбленным и опубликовала его у себя в Instagram-stories. В кадре они предстают улыбающимися и счастливыми. Вероятно, снимок делал Павел. Он мило прилег на грудь возлюбленной, пока в это время она заботливо обнимала его обеими руками.

"Моя любовь", – нежно написала Александра на фото.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

К слову, знаменитость опубликовала романтическое фото перед своим отъездом по делам.

Как известно, избранник артистки Павел Тараненко сделал предложение ей в мае 2023 года. А афишировать свои отношения пара начала в сентябре 2022 года. Впрочем, свадьбы еще не было. По словам Зарицкой, они с женихом играют его уже после победы Украины без лишних помпезных гуляний.

Напомним, недавно 31-летняя солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своих косметологических процедурах. Так, девушка сделала уколы красоты и сразу показала результат.

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