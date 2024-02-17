Солистка KAZKA Александра Зарицкая призналась, как ее мама помогает им с женихом в быту

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, как они с женихом Павлом Тараненко делят быт.

Так, возлюбленные уже долгое время живут с мамой знаменитости. По словам Александры, она им очень помогает в хозяйстве. В частности, занимается стиркой и остальными базовыми обязанностями. Поэтому певица не перестает быть благодарной самому родному человеку за упрощение им с избранником жизни.

"Мы не сталкивались с той рутиной. С нами живет моя мама из Харькова. Многие вещи она берет на себя. Поэтому я ей невероятно благодарна, говорю, что она самая лучшая. Ведь если нам каждый день приходилось бы стирать и все такое, то все это супер сложно. Поэтому мы все боимся, что моя мама скоро переедет и нам это все придется делать самостоятельно", - рассказала певица в программе "Такі страви".

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

К тому же Зарицкая призналась, что ее жених довольно неприхотлив в еде. Поэтому его любимым блюдом назвала бутерброды. И добавила, что любит радовать близких людей вкусными завтраками, которые готовит наедине.

"Бутерброды – любимое блюдо Паши. Мне кажется, многие мужчины любят просто бутерброды с колбасой. Главное внимание", – добавляет артистка.

Напомним, недавно Александра Зарицкая показала фото с возлюбленным, которы нежно обнимал ее.

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