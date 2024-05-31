Солистка KAZKA Александра Зарицкая призналась, вышла ли она замуж и почему отменила свадьбу

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая отменила запланированную на это лето свадьбу с Павлом Тараненко и призналась, живут ли они в официальном браке.

Как ранее сообщала певица, церемонию с возлюбленным они запланировали на июнь 2024 года. Впрочем, сейчас жених и невеста отказались воплощать замысел, ведь чувствуют, что это неуместно во время ежедневных обстрелов украинских городов. Сама же Александра уверяет, что сразу после войны устроит массовое гуляние, которое продлится два дня, а пока помогает ВСУ.

"Свадьба будет, не беспокойтесь. Сейчас есть более важные дела. Я пытаюсь больше помогать армии и выступать перед военными. Мы решили, что свадьбу отпразднуем после войны. Иначе это будет не то, о чем я мечтала всю свою жизнь. Потому что для меня свадьба – два дня, 350 человек, масштаб в плане души. Когда твоя душа спокойна и ты наслаждаешься максимально тем, что эти два дня только для вас. Сейчас нет ни дня, когда я не плачу. Я не смогу праздновать свой лучший день в мире, понимая, что Харьков сейчас бомбят каждый день. Мне не разрешает совесть", – призналась Зарицкая в комментарии "Люкс ФМ".

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Также солистка KAZKA ответила, что пока не расписывалась со своим женихом и ждет официальной церемонии после победы Украины в войне.

"Тоже оттягиваем. Паша предлагал мне множество раз пойти и просто расписаться, но это все же опять не мое. Мы обручены, живем вместе, но пока неофициально", – добавила артистка.

Напомним, недавно певец Виктор Павлик отыграл свадьбу, на которую его пригласила младшая на почти 30 лет жена. В Сети появились фото с торжества.

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