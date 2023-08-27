Солистка KAZKA Александра Зарицкая в купальнике посветила похудевшей фигурой и пышным бюстом

Артистка насладилась отдыхом на море.
Украинская группа KAZKA выступила с концертом в грузинском городе Батуми. Тем временем Александра Зарицкая нашла минутку, чтобы отдохнуть на пляже.
В частности, знаменитость поплавала в Черном море и поделилась в Instagram-stories пикантным фото. Улыбающаяся артистка показалась на каменном побережье в желтом купальнике. Александра как раз вылезла из воды, ведь ее волосы были мокрыми, а макияж немного растекся.
В купальнике певица продемонстрировала похудевшую фигуру. Кроме того, бюстгальтер удачно подчеркнул пышный бюст знаменитости.
Также Зарицкая показала фанатам, какой красивый у Грузии закат Солнца. Артистка опубликовала кадры, где все небо раскрашено розовым цветом, а солнечные лучи отблескивают в воде.
Отметим, в последнее время Александра Зарицкая заметно похудела. В частности, артистка следит за своим питанием и занимается спортом. По всей видимости, это дает результат, ведь, как говорила певица, ей удалось похудеть на 20 кило.
Напомним, недавно plus-size модель Эшли Грэм показалась в обтягивающем платье и похвасталась кардинальным похудением.
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