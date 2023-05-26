Солистка KAZKA Александра Зарицкая выходит замуж: артистка показала, как любимый ей делал предложение

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась с поклонниками радостной новостью.

Так, сегодня, 26 мая, исполнительница сообщила, что выходит замуж. Возлюбленный Зарицкой, музыкант и motion-дизайнер HAWX Павел Тараненко сделал предложение певице. О помолвке Александра рассказала поклонникам в Instagram:

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

"Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "БЕЗ КОХАННЯ". Конечно, невеста я там не просто так. Я обручена! До сих пор не могу поверить", – написала счастливая артистка.

Также она показала фото с возлюбленным, где они в поле в Киеве целуются и обнимаются. Вместе с тем Зарицкая засветила и красивое обручальное кольцо.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Кроме того, сегодня группа KAZKA представила новое mood-видео на песню "БЕЗ КОХАННЯ". Чувственная минималистическая видеоработа, отснятая на берегу моря, в которой Александра рассказывает свою историю любви. Без лишних декораций, мейка и людей в кадре.

Ранее Александра Зарицкая рассказывала, что они с бойфрендом до романа были знакомы на протяжении многих лет и пересекались в совместных компаниях. Встречаться молодые люди начали до начала полномасштабного вторжения. Зарицкая не раз делилась с поклонниками общими кадрами с возлюбленным. Об избраннике артистки известно, что он музыкант, а также motion-дизайнер.

Александра Зарицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

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