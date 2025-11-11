Солистка KAZKA Александра Зарицкая впервые рассказала о службе отца в ВСУ

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впервые рассказала, что ее отец служит в ВСУ.

Исполнительница призналась, что семья для нее очень сильно важна. Артистка старается как можно чаще видеться с родными. Однако Зарицкая на проекте "День з зіркою" говорит, что с отцом это организовать не так легко. Дело в том, что папа исполнительницы, хоть и находится в Киевской области, но служит в рядах ВСУ. Подробности певица раскрывать не стала, но говорит, что вот уже три месяца они не могут организовать их совместную рыбалку.

Александра Зарицкая

"С папой стараюсь раз в месяц видеться. Он живет здесь, в Киевской области, но сейчас сложно, потому что мой папа в ВСУ. Мы видимся не так часто, как хотелось. Мы уже три месяца на рыбалку с ним планируем поехать, но так пока и не поехали. Он не может вырваться, я постоянно где-то езжу", - откровенно призналась певица.

Напомним, сейчас муж ведущей Маши Ефросининой - Тимур Хромаев - служит в рядах ВСУ. Правда, вокруг этого возникает немало сплетен. Недавно волонтер Сергей Притула раскрыл подробности о службе Хромаева.