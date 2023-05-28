Солистка KAZKA Зарицкая рассказала, как и где любимый ей сделал предложение

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая дянми поделилась, что выходит замуж.

Избранник артистки, музыкант и motion-дизайнер Павел Тараненко сделал предложение ей. А сегодня, 28 мая, в эфире программы "Сніданок. Вихідний" Зарицкая поделилась подробностями предложения.

По словам певицы, любимый уже давно подготовил обручальное кольцо для нее, но никак не мог найти подходящий момент:

"Он держал обручальное кольцо очень долго. Он будто искал повода. А он знает, что я люблю такие кинематографические моменты и, мне кажется, боялся сделать это как-то просто. Был у нас случай, когда совпало, что он ехал за гуманитарной помощью за границу, а я ехала на концерты. И как раз мы были проездом. Мы ехали уже в Киев домой, у нас вся машина забита гуманитаркой. И вот как раз между этим он успел сделать предложение и это было очень романтично", – поделилась Зарицкая.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Также Александра рассказала, о какой свадьбе она мечтает. По словам артистки, они с любимым решили устроить свой праздник после победы Украины.

"Есть у меня две мечты. Это даже не обсуждалось, что это может быть во время полномасштабной войны. Хочется, чтобы свадьба была на всю катушку, чтобы это был светлый какой-то праздник. А сейчас и у меня голова забита, и у него забита совсем другим. Вообще, классно было бы где-нибудь в Крыму на набережной. Второй вариант – Закарпатье", — рассказала Зарицкая.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Кроме того, исполнительница поделилась, что они с избранником знакомы с 2018 года. Но отношения между ними завязались в прошлом году:

"Как-то сразу не было того ощущения, что это точно этот человек. Но как-то оно наслаивалось и в какой-то момент я такая: теперь я понимаю, что значит иметь своего человека. Начали жить вместе и оно как-то быстро-быстро стало на свои места. Наверное, это моя первая большая любовь", – откровенно рассказала Зарицкая.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/hawx_x

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, что в день, когда Александра Зарицкая объявила о помолвке, она выпустила романтическое mood-видео на новую песню "БЕЗ КОХАННЯ".

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