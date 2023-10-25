Солистка KAZKA Зарицкая рассказала, когда сыграет свадьбу с любимым и об их спорах

Жених артистки уже не может дождаться, когда будет называть возлюбленную женой.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась, когда они с возлюбленным сыграют свадьбу.

Как известно, избранник артистки, музыкант и motion-дизайнер Павел Тараненко сделал предложение ей в мае этого года. По словам Зарицкой, они с женихом мечтают о свадьбе после нашей победы:

"Мы очень хотим, чтобы это была победа. Чтобы можно было со спокойной душой веселиться и понимать, что мы заслуженно и без угрызений совести, когда неприятно, что ты веселишься, а там все страдают. Хочется, чтобы это было по-человечески, чтобы можно было всю ночь тусоваться, не прятаться. Не думать, что сейчас комендантский час. Хочется, чтобы все это было правильно", – объяснила Зарицкая в программе "Слава+".

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Впрочем, по словам Александры, ее возлюбленный не может дождаться, когда будет называть ее женой. Поэтому у пары все же определенные планы касательно торжественного события есть:

"Сейчас как раз обсуждаем даты. Не хочется просто сходить и расписаться. Мне просто Паша постоянно говорит: "Я хочу тебя называть жена". Говорю: "Ну, называй". "Так нельзя, а я хочу называть тебя жена". Мы понимаем, что мы хотим стать настоящей семьей. Мы бы очень хотели пожениться в июне следующего года", – приоткрыла тайну Зарицкая.

О какой конкретно свадьбе Саша мечтает, она пока не призналась, но отметила, что хочет, чтобы точно была не такой, на которых они выступали с группой KAZKA:

"Моя идеальная свадьба не такая, на которых я выступала. Чтобы она не была похожа. Хочется что-то необычное. Я не хочу каких-то типичных ведущих, эти все конкурсы", – объяснила артистка.

Александра Зарицкая с женихом / Фото: instagram.com/kazka.band

Зарицкая призналась и в том, что у них с любимым иногда возникают споры на музыкальном поприще. Павел тоже музыкант и, по словам Александры, пишет и музыку, и слова. Иногда певица может раскритиковать жениха:

"Я ведь очень все музыкальное критикую. Паша мне уже не дает слушать свои демки, потому что я такая: "Ну, нормально". Я стараюсь как продюсер судить. У него неплохо получается. Но есть несколько моментов. У него классный голос, он сам делает слова и музыку", – добавила Саша.

Напомним, неделю назад Александра Зарицкая очаровала романтическими фото с женихом и поздравила его с важным праздником.

Читайте также: