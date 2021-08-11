Солистка KAZKA Зарицкая рассказала, почему ей заменили партнера на "Танцах со звездами"

Танцор заявил артистке, что "не сможет с ней долго продержаться на проекте".

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая стала участницей "Танцев со звездами", призналась, почему ей заменили партнера.

Во время беседы с Машей Ефросининой певица поделилась, что с самого начала ее поставили в пару с другом танцором, имя которого она не стала называть. С ним у Александры сложились дружеские отношения, но вдруг партнер ошарашил ее сообщением:

"У нас возникла смена партнеров. Какое-то время я танцевала с одним партнером, он был очень близок мне. Мы хорошо общались и в какой-то момент он сказал, что, ну, так я прочитала это сообщение, он не очень уверен, что он сможет со мной продержаться долго. Он сказал: "я хочу в проекте продержаться дольше, я был на кастинге с другими партнершами". И следующий мое сообщение было: "Бай", — рассказала Зарицкая.

Исполнительница радуется, что все это выяснилось сейчас, а не после того, как она вышла на паркет с этим партнером:

"Я иду на "Танцы" как раз, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, который со мной будет, который будет рвать за меня просто всех и мне говорить: "Да блин, мы с тобой выиграем!". Сейчас мне дали другого партнера, который, насколько я знаю, суперклассный чемпион. Он прикольный, мы начинаем с ним сейчас работать", — поделилась Зарицкая.

В то же время артистка призналась, что хочет на проекте показать, что может быть пластичной, легкой, и может не только стоять на сцене во время выступления.

Напомним, узнать больше об участниках нового, пятого сезона шоу "Танцы со звездами" вы можете в нашем материале.

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