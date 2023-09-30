Солистка KAZKA Зарицкая в нижнем белье показала свои "совсем не лишние обольстительные кило"

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая решила попробовать себя в качетсве дизайнера.

Так, мир увидела дебютная plus-size коллекция украинского массмаркета бренда CHER'17, вдохновительницей и соавтором которой стала Александра. Этой коллекцией Зарицкая призвала девушек с пышными формами не скрывать свою природную красоту, а гордиться ею.

Коллекция CHER'17 x KAZKA изначально задумывалась капсульной, чтобы покрыть запрос в повседневных базовых луках, а также разнообразить образы спортивными и нарядными вещами. Всего в коллекции 14 моделей: свитера, рубашки в мужском стиле, боди, сатиновые юбки, романтические платья, пальто, спортивные костюмы и белье. Все они легко комбинируются и позволяют экспериментировать, в зависимости от события и настроения.

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая

Отметим, что Саша не только приняла участие в разработке коллекции, но и стала лицом капсулы. При создании моделей артистка руководствовалась собственным опытом и гардеробными челленджами девушки plus-size:

"Я об этом мечтала годами! И наконец могу поделиться с вами собственным видением повседневной plus-size одежды. В коллекции сочетаются классные силуэты, выгодно подчеркивающие формы, любимые тренды, яркие элементы и весь мой опыт, ведь я точно знаю, как тяжело девушкам с нестандартными размерами выбирать одежду!" – прокомментировала Саша Зарицкая.

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая

Напомним, на днях группа KAZKA во главе с фронтвумен Александрой Зарицкой порадовали поклонников музыкальной новинкой. Коллектив представил композицию "Солодкі", которую записал вместе с обладателем престижной премии Emmy, скрипачом Дэмиеном Эскобаром.

Читайте также: