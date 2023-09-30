Солистка KAZKA Зарицкая впервые рассказала о своем психологическом расстройстве: "Я скрывала от родителей"

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая впервые откровенно рассказала, что в подростковом возрасте имела расстройство пищевого поведения.

По словам артистки, она была "кругленькой" с самого детства. Однако Александра была очень энергичным ребенком и с детства начала заниматься танцами, впрочем, и поесть юная Саша любила.

"Все работало в симбиозе: я оставалась полным энергичным ребенком. Фигура менялась постоянно. На самом деле я всю жизнь меняюсь и отношусь к этому спокойно. Все зависит от внутреннего состояния, настроения, событий в жизни. Я уже привыкла, что иногда я в периоде "фитоняшки", а потом просто хочу получать удовольствие от жизни и ничего не делать. И оба эти состояния в себе я уважаю", – рассказала Зарицкая изданию Vogue.

Александра Зарицкая

Также певица призналась, что в определенный период времени у нее отбили желание заниматься танцами:

"В детстве я занималась танцами, и мне это очень нравилось. Но тогда все было иначе – никто не считал, что танцевать могут все. Это сейчас мы видим немало танцовщиц с формами, в частности в балете Бейонсе. А раньше тренеры и даже дети, с которыми мы танцевали, постоянно отмечали, что надо худеть. Мальчики не хотели становиться со мной в пару и выбирали девочек, которые танцевали гораздо хуже, но были стройными. И это стало моей личной точкой в танцах, потому что удовольствия они мне больше не доставляли", – поделилась Зарицкая.

Александра Зарицкая

Также исполнительница честно призналась, что в подростковом возрасте у нее были расстройства пищевого поведения – проблемы психологического характера, связанные с нарушениями еды.

"В подростковом возрасте какие-либо расстройства пищевого поведения, а у меня здесь большой опыт, я скрывала от родителей. Да, это я уже сейчас понимаю, что со мной было, и как нужно было правильно себя вести. Но тогда – нет. В свое время я пробовала все диеты, в том числе и голодание. Помню, тогда было очень модно голодать, и все были подписаны на паблик "40 кг". Там девушки делились своим опытом, как сидят только на воде, едят исключительно фрукты или прибегают к другим жестким способам похудения. Многие подростки были под влиянием этих "трендов" и не осознавали, что это убийство для организма. Им просто хотелось быть, как все. Я начинала все эти диеты, не ела по несколько дней, а потом, по классике, были срывы, психи, слезы – и так это все превратилось в привычку", – рассказала Александра.

Александра Зарицкая

Зарицкая отметила, что очень важно обсуждать с подростками проблемы РПП. По словам артистки, все, что ей тогда нужно было, это хороший терапевт, который с ней проработал бы ее комплексы и привил любовь к себе. Сейчас, говорит артистка, у нее уже нет зависимости от еды.

Напомним, что Александра Зарицкая на днях попробовала себя в качестве дизайнера и разработала капсульную коллекцию для девушек с формами plus-size. Также певица позировала в нижнем бель и луках, которые придумала сама.

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