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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2103
Время на прочтение
1 мин

Солистка "Лисапетного батальона" шокировала причиной смерти 36-летнего сына: "Заснул и не проснулся"

Наталья Фалион впервые рассказала подробности потери сына и назвала его диагноз.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Наталья Фаллион

Наталья Фаллион

Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион, внучка которой поборола онкологию, рассказала о смерти своего сына Виктора.

Артистка вспомнила трагедию, произошедшую в 2018 году. Наталья делится, что при жизни ее сын был энергичным и не имел подозрений, что у него были серьезные проблемы с сердцем. Об этом он узнал случайно, когда обратился к врачам с опухолью, возникшей в результате хронического гайморита и чрезмерного потребления лекарственных препаратов. После осмотра медики срочно направили Виктора к кардиологу. Но, к сожалению, почти сразу после этого он скончался в 36-летнем возрасте. Звезда делится, что тогда это стало для нее огромным горем.

Виктор Фаллион

Виктор Фаллион

"Это страшная трагедия. Умирает сын. У него было больное сердце. Хотя ничего не было известно об этом. Но у него была кривая переносица и надо было сделать операцию. Был хронический гайморит и он капал нос, а это были годы. И началась опухоль, обратился к врачу, который сказал немедленно обратиться к кардиологу. В понедельник должен был идти к кардиологу, а в субботу умирает. Заснул и не проснулся — во сне остановилось сердце. 36 лет. Веселый, энергичный и умный. Неожиданный удар", — довела до слез Фалион в интервью Алине Доротюк.

Напомним, недавно актер Колин Фаррелл рассказал о редком генетическом заболевании сына и почему отдает его в спецучреждение.

Дата публикации
Количество просмотров
2103
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