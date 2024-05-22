Солистка "Лисапетного батальона" рассказала об онкологии своей внучки: "У нее было четыре операции"

Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион рассказала об онкологии у своей внучки.

Исполнительница поделилась, что у Кристины диагностировали саркому. Девушке пришлось пережить четыре операции. Как поделилась Фалион, сейчас у внучки искусственное колено. Но самое главное, что онкологию получилось победить и самый тяжелый период позади.

"Мы пережили большую трагедию – пережили онкологию, у нас было четыре операции, удаляли саркому, у нее искусственное колено", — рассказала артистка в интервью kp.ua.

Наталья Фалион с внучкой / Фото: instagram.com/nataliafalion

Сейчас Кристине 21 год. Девушка заканчивает обучение в университете. Наталья Фалион говорит, что внучка чувствует себя гораздо лучше. Более того, она во всем находит позитив и иногда даже шутит на эту тему.

"Она молодец, заканчивает бакалавра. Для меня самое важное, что мы спасли ее жизнь, что она преодолела эту страшную болезнь. Она сильная девочка. Другая, возможно, расклеилась бы. Это все-таки саркома, это не нарыв на пальце, а четыре сложных операции. Уже и протез ей сменили чуть больше. Она еще находит в себе силы и шутить", – поделилась исполнительница.

Наталья Фалион с внучкой / Фото: instagram.com/nataliafalion

Напомним, недавно актриса Екатерина Молчанова рассказала о своей онкологии. У артистки обнаружили рак груди.

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