Солистка "Лисапетного батальона" Фалион призналась, как внучке диагностировали саркому и что с ней сейчас

Наталья Фалион с внучкой

Реклама

Солистка группы «Лисапетный батальон» Наталья Фалион впервые откровенно поделилась историей сложной борьбы с онкологией, через которую прошла ее 22-летняя внучка Кристина.

У девушки диагностировали саркому, однако своевременное вмешательство врачей позволило избежать метастазов и спасти жизнь. В интервью YouTube-проекту ТСН «Наодинці» артистка вспомнила об операции, которая изменила жизнь их семьи. Кристине пришлось перенести замену коленного сустава на протез после удаления пораженной части кости.

«Ей 22 и у нее протез на колене. Даже не думала, что могут сделать такой протез, что вырежут колено и туда вложат, зашьют. Шов на 60 см. Я так благодарна ей, что она так восприняла свою болезнь, беду, и мы не впали в отчаяние. Она сильная с улыбкой преодолела. Она полноценно живет и не зациклена. Мы следим. Слава Богу все хорошо», — рассказала Наталья в разговоре с Анной Севастьяновой.

Реклама

Наталья Фалион с внучкой / © instagram.com/nataliafalion

Певица отметила, что болезнь обнаружили не сразу — один из врачей ошибочно назвал образование «возрастным». Только настойчивость матери Кристины и обращение к другому специалисту спасли ситуацию.

«Ей один врач сказал, что это просто возрастное. Но у нее мудрая мама, которая не успокоилась. У других появилось какое-то подозрение. И она нашла врача, который сказал, что это не просто шишка и возрастное, а очень серьезно. И сделали операцию вовремя. Удачно вырезали и не было метастаз. Чудо для нашей семьи», — поделилась артистка.

Фалион призналась, что история внучки заставила ее серьезно пересмотреть собственное отношение к здоровью. Она начала проходить регулярные обследования и внимательнее следить и за личными изменениями в организме.

«Переоцениваешь свой образ жизни. И когда мои папилломы начали немного расти, я сначала боялась. Но потом пошла сделала анализы, проконсультировалась и спокойно привела свое лицо в порядок. И теперь обследуюсь гораздо чаще, чем делала до того. Надо за своим организмом следить», — подчеркнула солистка «Лисапетного батальона».

Реклама

Напомним, недавно актер Арам Арзуманян был срочно госпитализирован из-за инцидента во время спектакля. Звезда вышел на связь и рассказал о самочувствии.