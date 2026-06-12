Солистка «Лисапетного батальона» раскрыла гонорары группы и вспомнила об их первых заработках

Наталья Фалион / © instagram.com/nataliafalion

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Солистка «Лисапетного батальона» Наталья Фалион откровенно рассказала, на каких условиях коллектив зарабатывал в первые годы существования и сколько артисты получают за выступления сейчас.

По словам певицы, путь к популярности был далек от громких контрактов и больших гонораров. Первые концерты группа давала в деревнях и колхозах, где часто не хватало денег. Впрочем, без вознаграждения музыканты не оставались. Вместо денег им нередко благодарили продуктами или помогали с концертными нарядами. Артисты соглашались на такие условия, ведь главным было продолжать выступать и развивать коллектив.

«Наши первые попытки были в колхозах. Мы приезжали туда петь и говорили: „Дайте нам что-нибудь. Хотя бы мешок гречки“. Нам раздали по пять килограммов гречки, мы были так счастливы. Тогда получали каких-то 50 гривен, потом 100. Потом приглашают на концерт, а я говорю: „Да, если туфли нам концертные пошьете, потому что у нас нет“. Все пошили. Как для артистов наши гонорары очень смешные, а вот как самодеятельности нам завидуют, что у нас есть какая-то копейка», — поделилась Фалион в интервью на канале «Теща Гордона».

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Группа «Лисапетный батальон»

В то же время лидер группы подчеркнула, что значительная часть заработанных средств и сегодня возвращается в творческий процесс. Расходы на профессиональное оборудование, запись новых песен и организацию концертов остаются немалыми, поэтому реальный доход артистов значительно меньше, чем может показаться со стороны.

«Нужно же давать и благотворительные, совершенно бесплатные концерты. А когда нас приглашают олигархи, то можно взять побольше, чтобы всем хватило. Мы стараемся, как только можем. Ты же должен что-то с этого получить, ведь это твоя работа, ты артист. Но мы довольны тем, что имеем. Мы знаем, что когда едем в деревню, билеты не могут быть дорогими. Там у людей нет откуда взять. У меня своя, особенная публика, которая никогда не жировала», — пояснила исполнительница.

Лисапетный батальон

Как отметила артистка, у коллектива нет фиксированного прайса на выступления. Размер гонорара зависит от формата мероприятия, возможностей организаторов и аудитории, перед которой выступает группа.

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