Солистка "Лисапетного батальона" рассказала о семерых внуках и вмешивается ли в их воспитание

Солистка группы «Лисапетный батальон» Наталья Фалион поделилась подробностями о своей большой семье и рассказала, какую роль играет в воспитании своих внуков.

Артистка призналась, что имеет уже семерых внуков и наблюдает, как растет самый младший — прямо на гастролях группы. В интервью YouTube-проекту ТСН «Наодинці» Фалион с улыбкой вспомнила, как ее сын неожиданно сделал ее бабушкой — на этот раз уже в седьмой раз. Малыш с первых недель жизни отправился с семьей в туры, поэтому певица видела все этапы его развития прямо за кулисами концертов.

«Семеро внуков. Неожиданно сделал такой сюрприз мой сын. Это у него пятый ребенок, а у меня — седьмой внук. Самый младший и, пожалуй, самый любимый, потому что он с нами гастролирует. С двух месяцев с нами ездит — сначала в „конверте“, а сейчас уже начал ходить», — поделилась артистка в разговоре с Анной Севастьяновой.

Певица также назвала имена всех своих внуков — Константин, Иван, Михаил, Макар, Захар, Лука и Кристина — и объяснила, что в воспитание она не вмешивается. Максимум, что может сделать — лишь иногда дать советы их родителям. Однако уверяет, что в случае игнорирования ее слов — не обращает на это внимания и относится с пониманием.

«Я могу сделать замечание, но не вмешиваюсь. Я демократична. Если не прислушиваются — я не обижаюсь. Это новое поколение», — подчеркнула исполнительница.

