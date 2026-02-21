- Дата публикации
Солистка ONUKA Ната Жижченко на редком фото показала детей и ошеломила, как они подросли
Артистка растрогала, как ее сын поддерживал заболевшую сестренку.
Украинская певица, солистка группы ONUKA Ната Жижченко впервые за долгое время показала детей от мужа, музыканта Евгения Филатова.
Артистка не из тех, кто часто публикует семейные снимки в Сети. Однако время от времени знаменитость радует поклонников такими кадрами. На этот раз исполнительница показала редкое фото детей.
Знаменитость воспитывает двухлетнюю дочь Лину и пятилетнего сына Сашу. На фотографии дети сидели на диване под пледом. Как призналась Ната Жижченко, ее дочь немного приболела, поэтому сейчас лечится. Однако сын певицы трогательно поддерживал сестренку. Чтобы та не грустила, он включал ей радио.
"Лина заболела. Саша включает ей радио", - подписала фотографию знаменитость.
К слову, это впервые за долгое время артистка опубликовала свежее фото сына и дочери, на котором можно разглядеть, как сейчас они выглядят. Поэтому, подписчики Наты Жижченко были просто потрясены тем, как ее дети повзрослели и изменились.
