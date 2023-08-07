Солистка ONUKA Ната Жижченко восхитила фотографиями новорожденной дочери

Солистка ONUKA Ната Жижченко залюбовала Сеть фотографиями со своей новорожденной дочкой Линой и старшим сыном Сашей.

Исполнительница поделилась милыми фото с детьми на своей странице в Instagram. Ната показала, как они с семьей проводят время в своем семейном доме на Черниговщине.

"А я отдам тебе свое сердечко(с) или немного Северщины", — подписала фото Жижченко.

Ната Жижченко с детьми / Фото: instagram.com/onukaofficial

ONUKA показала дочь / Фото: instagram.com/onukaofficial

На фото певица позировала с маленькой дочкой на руках, а также показала как Лина и Саша проводят время вместе. Старший брат заботится о новорожденной сестренке и с интересом наблюдает за ней.

Дети Наты Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Дети Наты Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Новорожденная дочь певицы уже даже успела подружиться с домашним любимцем семьи. Собака тоже любит прилечь рядом с девочкой.

Дочь Наты Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

ONUKA поделилась фото дочери / Фото: instagram.com/onukaofficial

Напомним, что появление второго ребенка в семье певицы стало полной неожиданностью. Вместе со своим мужем Евгением Филатовым, Ната держала в секрете новость о беременности. В начале июля артистка сообщила радостное известие о рождении дочери.

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