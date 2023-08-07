Солистка ONUKA Ната Жижченко восхитила фотографиями новорожденной дочери

Певица поделилась семейными кадрами.
Солистка ONUKA Ната Жижченко залюбовала Сеть фотографиями со своей новорожденной дочкой Линой и старшим сыном Сашей.
Исполнительница поделилась милыми фото с детьми на своей странице в Instagram. Ната показала, как они с семьей проводят время в своем семейном доме на Черниговщине.
"А я отдам тебе свое сердечко(с) или немного Северщины", — подписала фото Жижченко.
На фото певица позировала с маленькой дочкой на руках, а также показала как Лина и Саша проводят время вместе. Старший брат заботится о новорожденной сестренке и с интересом наблюдает за ней.
Новорожденная дочь певицы уже даже успела подружиться с домашним любимцем семьи. Собака тоже любит прилечь рядом с девочкой.
Напомним, что появление второго ребенка в семье певицы стало полной неожиданностью. Вместе со своим мужем Евгением Филатовым, Ната держала в секрете новость о беременности. В начале июля артистка сообщила радостное известие о рождении дочери.
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