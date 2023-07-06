Солистка ONUKA Ната Жижченко впервые показала лицо новорожденной дочери

Артистка показала, как ее трехлетний сын знакомился с сестренкой.

Украинская певица, солистка группы ONUKA Ната Жижченко, которая недавно во второй раз стала мамой, впервые показала лицо новорожденной дочери.

Милый кадр с крошечной девочкой артистка опубликовала в Instagram-stories. Исполнительница показала, как ее трехлетний сын знакомился с новорожденной сестренкой. На фото Саша осторожно держал Лину на руках, пока она сладко спала.

Ната Жижченко не стала прятать дочь от публики, а показала ее лицо.

Дочь и сын Наты Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Отметим, ONUKA сообщила в начале июля, что во второй раз стала мамой. У артистки и ее мужа Евгения Филатова родилась дочь Лина. Также супруги воспитывают трехлетнего сына Сашу, который родился в мае 2020 года.

Напомним, недавно финалист "Холостячки-1" Алексей Тригубенко впервые стал отцом. У бизнесмена в киевском роддоме родился сын, которого он уже показал поклонникам.

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