Солистку KAZKA Зарицкую "застали" за романтическими поцелуями с партнером по "Танцам со звездами"

Солистку KAZKA Зарицкую "застали" за романтическими поцелуями с партнером по "Танцам со звездами"

Знаменитости снялись в атмосферной фотосессии в Киеве.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников новой романтической фотосессией.

В ней певица снялась вместе со своим партнером по "Танцам со звездами" Юрием Мешковым. Еще во время проекта все заметили, что между этими двумя происходит некая химия. После шоу Зарицкая сняла Мешкова в своем новом клипе. И атмосферные фотографии для издания JetSetter, на которых партнеры романтично обнимаются и почти целуются, говорят сами за себя.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / jetsetter.ua

Однако ни Саша, ни Юра не спешат официально подтверждать отношения:

"Личное хочу оставлять личным, поэтому пока не время об этом говорить", – объяснил Мешков, а Зарицкая его поддержала.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / jetsetter.ua

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / jetsetter.ua

Также Саша добавила, что она будет готова рассказать о любимом человеке, когда все будет серьезно.

Кроме того, партнеры рассказали о своих любимых романтических местах в Киеве. Так, Саше очень нравится каток, а также она обожает ходить в кино:

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / jetsetter.ua

"Каток, но боюсь кататься на коньках. Встану на них только с тем партнером, в котором буду максимально уверена. Также очень люблю ходить в кино, особенно на ужастики, и прятаться в объятиях второй половинки", — поделилась артистка.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / jetsetter.ua

А вот Юрий признался, что не часто бывает в Киеве, потому не может назвать любимое место:

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / jetsetter.ua

"Мне сложно выбрать любимые романтические места в Киеве, поскольку не проживаю здесь (улыбается). Из банальных — Почтовая площадь. Она особенно красива во время ночных прогулок. В общем, это может быть даже подъезд какого-то дома, главное, чтобы там было тихо, уютно, и правильный человек рядом", — поделился танцовщик.

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