СолоХа высмеяла "роман" с Цымбалюком и поставила точку в слухах об отце третьего ребенка

Тарас Цымбалюк и СолоХа

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Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, расставила все точки над "і" вокруг слухов о своем "романе" с Тарасом Цымбалюком.

Звезда вместе с коллегой уже длительное время играет в одном популярном спектакле. И поэтому недавно в Сети начали распространяться слухи про их якобы любовь. Более того, Цымбалюку даже приписали отцовство третьего ребенка СолоХи.

В конце концов исполнительница нарушила молчание и сначала с юмором подыграла слухам и отметила, что это "правда". Но после короткой паузы объяснила, что это правда исключительно в контексте спектакля, в котором они играют пару, где она беременна. Так что в реальной жизни они не больше чем друзья. К тому же она окончательно опровергла причастность Цымбалюка к ее недавней госпитализации.

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"Да, мой ребенок от Тараса Цымбалюка… Это правда. А точнее от его героя, Карпа Кайдашенко. Потому что Мотря в спектакле действительно беременна от героя Тараса. Поэтому мы пара в спектакле, а в жизни — нет! Как пишут, что это "сообщил инсайдер", но никто не ожидал, что такое будет. Но я на самом деле желаю Тарасу найти свою любовь и почувствовать, что такое семья", — отметила СолоХа в интервью "Говорить Суханов".

СолоХа и Тарас Цымбалюк / © instagram.com/soloha_official

Отцом третьего ребенка СолоХи на самом деле является ее муж Максим, с которым они вместе уже четыре года. Певица объясняет, что не показывает его только из-за его желания не быть публичным.

"Мужа зовут Максим. Мы вместе четыре года. Первая старшая дочь Ариана от моего первого мужа Юрия. А это Максим — моя любовь, очень красивый. Он непубличный, но, конечно, я бы хотела похвастаться и показать его. Спортивный и просыпается в шесть утра, мы с ним — за правильный образ жизни. Мы всегда вместе", — добавила звезда.

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко показала свое трехэтажное семейное гнездышко, где живет с мужем и сыном.

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