Соломие Витвицкой в Черновцах предсказали, когда она выйдет замуж

Ведущая попутешествовала по Западной Украине.

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая вернулась из всеукраинского тура, посвященного 30-й годовщине Независимости Украины.

В туре она провела прямые вечерние эфиры ТСН из пяти украинских городов западной Украины: Черновцы, Ивано-Франковска, Тернополя, Луцка и Ровно.

Также читайте Витвицкая запостила новое фото с экс-мужем и рассказала об их отношениях после развода

В Черновцах, самом загадочном и самом романтичном городе нашей страны, ведущая вела прямой эфир из стен старинного университета — главной визитки города. Именно здесь Соломии предсказали судьбу.

Неожиданно местный экскурсовод предложил телезвезде заглянуть в старинное зеркало, а затем открыть ключом дверь в университетский храм. А по легенде все незамужние, которые ищут свою любовь, должны пройти такой ритуал и тогда через год девушка должна выйти замуж.

пресс-служба канала "1+1"

В Ивано-Франковске ведущая посетила антикварное кафе. В Тернополе побывала на местных Елисейских полях и попробовала известные тернопольские деруны. В Луцке выпила кофе в особом кафе, где впервые в Украине начали работать солнечные люди, живущие с синдромом Дауна. Также в этом городе состоялась трогательная встреча с младшим братом Северином, который там служит уже три года.

"Луцк для меня особенный город. Здесь служит мой родной брат Северин. Уже повелось, что видимся, когда моя командировка ложится где-то вблизи места дислокации его военной части. Вот и на этот раз удалось пообщаться несколько часов — бесценных для меня часов. Не видела его год и очень соскучилась", — сказала телеведущая.

Соломия Витвицкая с братом / пресс-служба канала "1+1"

В Ровно проехалась на старом троллейбусе, прогулялась по парку с карликовой свиньей по имени Фрося, которая вместе со своим хозяином поднимает настроение детям в онкоотделениях, а также плавала на варяжской лодке — Драккар.

Также читайте Неузнаваемая Соломия Витвицкая поделилась школьным фото, на котором предстала в белом парике

А еще в Киеве живет ярая фанатка ТСН и 1+1, к которой Соломия лично пожаловала в гости, чем приятно поразила женщину до слез.

"Эта замечательная женщина с самого утра каждый день следит за нашими эфирами, специально ставит будильник на 6:20 утра — сначала смотрит "Сніданок з 1+1", затем "ТСН". Очень любит всех ведущих ТСН — мы все как родные для нее", — рассказала ведущая.

Кстати, команда ТСН установила рекорд Украины по наибольшему количеству выпусков, проведенных под открытым небом. Именно в Ровно Соломии Витвицкой вручили эту почетную награду от Национального реестра рекордов Украины.

пресс-служба канала "1+1"

Напомним, Соломия Витвицкая попарно вела вечерние выпуски ТСН с Маричкой Падалко, которая в этот период работала в других городах Украины. Финалом тура стал особый праздничный спецвыпуск ТСН 24 августа в 19:30 в Киеве, на Золотых воротах, в День Независимости.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку