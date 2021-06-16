Соломии Витвицкой 41: история успеха и печальной любви звезды

Ведущая имела все шансы остаться в Германии.

Сегодня, 16 июня, свой 41-й день рождения празднует звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая.

Она никогда не сидит на месте и всегда в гуще событий. Ответственная, эмоциональная и небезразличная. Путешествия — ее большое увлечение, а еще — не так давно телеведущая ТСН записалась на бокс. Сдержанная и уверенная. Вся страна знает ее именно такой.

Но до того, как стать ведущей "серьезных" новостей, Соломия Витвицкая появлялась в кадре в гламурных платьях, на высоких каблуках, а некоторое время фишкой ее образа была ... ярко-красная помада! Она рассказывала о светской жизни.

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

Но такой эффектной брюнетку по телевизору могли бы видеть не украинцы, а ... немцы! После окончания журналистики в Львовском университете, Витвицкая уехала на учебу за границу. И все же вернулась, чтобы заниматься журналистикой на родине. В 28 она пришла работать на "1+1".

Ответственная и эмоциональная: телеведущая Соломия Витвицкая празднует день рождения

И именно благодаря телевидению, на одном из корпоративов, Соломия познакомились с будущим мужем — режиссером Владом Кочатковым. Ей было 33, ему — 25, когда они поженились. Мужчина не любил появляться на публике, однако делал это ради любимой. И только через восемь лет отношений признался:

"Как бы это я в начале не говорил, что меня это не беспокоит, я сейчас могу сказать, что находиться в тени жены амбициозному мужчине — это тяжело. Любой мужчина, он хочет быть главой в семье. В принципе, у нас плюс минус оно где-то так и есть, но ощущение такого все равно нет. Наверное потому, что это Соломия Витвицкая — публичный человек", — говорил тогда Влад.

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков / instagram.com/solomiyavitvitska

Вскоре после этого интервью "ЖВЛ" Соломия и Влад разъехались.

А потом ведущая ошеломила всю страну — расстались. Решение — далось непросто.

"Когда мы впервые поговорили о такой версии развода, мы оба плакали. Шесть лет на тот момент были женатыми. Мы не представляли, как это жить друг без друга. Но и уже как-то и вместе сложно", — объясняла Соломия.

Они более года пытались спасти отношения, но не помогли даже сеансы с психологом. Разошлись тихо, без скандалов.

На новую жизнь Соломия настраивалась у подруг в Америке, куда отправилась на следующий день после развода. От лишних мыслей ее спасали любимые путешествия и плотный график. Несмотря на все, ведущая говорит, ни о чем не жалеет, чувствует себя счастливее и "ждет своего человека".

"Это должен быть сильный мужчина, взвешенный, который будет с пониманием относиться к моей публичности", — поделилась Витвицкая.

И именно с таким Соломия мечтает построить семью и родить ребенка.

Напомним, месяц назад Соломия Витвицкая в красном платье похвасталась отдыхом в Грузии с подружками. Ведущая показала, как провела майские праздники.

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