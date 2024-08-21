Соломия Витвицкая без фотошопа и фильтров похвасталась природной красотой

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая показалась без фотошопа и фильтров и похвасталась природной красотой.

Знаменитость решила немного отдохнуть от рабочих будней и поехала к Киевскому морю. Конечно, ведущая не могла сдержаться, чтобы не наделать кучу фотографий на фоне невероятного пейзажа. Снимками Соломия Витвицкая уже успела поделиться в своем Instagram.

Соломия Витвицкая / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

На фото ведущая позирует перед камерой в светлом сарафане. Соломия Витвицкая показалась на пляже на фоне Киевского моря. Свои волосы знаменитость распустила. Как рассказала ведущая, в фотоблоге она опубликовала кадры без фильтров и фотошопа. Соломия Витвицкая хотела показаться настоящей, какой она есть.

Соломия Витвицкая / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Такая, как есть! Без фильтров, искренняя и с верой в то, что правда обязательно победит!" – поделилась знаменитость.

Соломия Витвицкая / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

В комментариях пользователи просто засыпали Соломию Витвицкую комплиментами. Фанаты отметили, что их кумир выглядит просто невероятно: "Что это за такая настоящая красавица?", "Всегда улыбчивая и загадочная", "Счастливая и красивая, Соломия излучает счастье!".

Соломия Витвицкая / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Соломия Витвицкая ездила в Донецкую область. На востоке Украины ведущая встретилась со своим возлюбленным Алексеем Ситайлом, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Соломия Витвицкая встретилась с возлюбленным в Донецкой области

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